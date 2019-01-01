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اقتصاد

تراجع أسعار البن في بورصة نيويورك

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 06:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجعت أسعار البن في بورصة نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن موجة الصقيع في البرازيل وهي أكبر منتج ومصدر للبن في العالم.

كانت أسعار البن قد ارتفعت أمس بنسبة 4.2% إلى 1.141 دولار لكل رطل، حيث شهد أمس أكبر نشاط للسوق منذ 29 نوفمبر الماضي، على خلفية التكهنات بتراجع المحصول في البرازيل بسبب الطقس البارد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "رودريجو كوستا" مدير إدارة تجارة البن في شركة التجارة البرازيلية "كوم إكسيم" القول، إن "الناس الآن أصبحوا أقل قلقا بشأن فرص الصقيع" في البرازيل، مما أدى إلى زيادة تقلبات الأسعار اليوم.

وأضافت بلومبرج، أن المخاوف مازالت قائمة بشأن بعض مناطق إنتاج البن في البرازيل مثل "جنوب ميناس جيرايس" و"موجيانا" وولاية "بارانا"، في حين تشير بعض توقعات الطقس إلى تراجع حدة موجة البرد في جنوب شرق البرازيل.

وقال "سيلسو أوليفيرا"، خبير الأرصاد، إنه "لا توجد توقعات بشأن انتشار الصقيع وزيادة الخسائر".

من ناحية أخرى تراجع سعر البن العربي تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 1.3 % إلى 1.099 دولار للرطل في تعاملات بورصة التعاقدات الآجلة للحاصلات في الولايات المتحدة. كانت أسعار التعاقدات الآجلة قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 16%، وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ خمس سنوات.
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