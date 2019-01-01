حبس نقاش بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مشغولات ذهبية، مسروقة من شقة سكنية فى الزيتون، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث عن النشاط الإجرامى للمتهم.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، حيث تمكنوا من ضبط نقاش وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) أثناء قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.



وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.