أمير الكويت يعزي حاكم الشارقة بوفاة نجله

بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقیة تعزیة إلى الشیخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، أعرب فیھا عن خالص تعازیه ومواساته بوفاة نجله خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.



وبعث ولي العھد الكويتي الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقیة تعزیة إلى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كما بعث الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي ببرقیة تعزیة مماثلة.



وقررت إمارة الشارقة إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، على أن يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.