الكشف عن مساعي تركية لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

كشفت مصادر ليبية، عن ضغط جماعة الإخوان على رئيس المجلس الانتقالي الليبي لإجباره على استضافة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا.



وقالت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتراح جاء من أعضاء في المجلس الأعلى للدولة، ومن قيادات حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي للإخوان، بخلاف عدد من أمراء الحرب وقادة الميليشيات الإرهابية في مصراتة معقل الإخوان، وذلك وفق صحيفة البيان الإماراتية.



وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة أن فتحي باشاغا وزير الداخلية، والقائم بمهمة وزير الدفاع في حكومة الوفاق التي يأسها فائز السراج، يدعم الفكرة، بتوجيه من القيادات الإخوانية المقيمة في تركيا.



وكان الجيش الوطني الليبي أعلن عن استعداده لمواجهة أي تهديدات تركية، بعد تحذيرات أطلقها حكومة تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا.



وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في قطر لحماية النظام القطري بجانب قواعد عسكرية أجنبية أخرى.