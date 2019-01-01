الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على استقرار

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم مستقرة، عقب موجة صعود شهدت تحطيم أرقام قياسية في الجلسة السابقة، مع انحسار التفاؤل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، بعد أن هددت واشنطن برسوم على سلع أوروبية إضافية بأربعة مليارات دولار.



وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 2.10 نقطة بما يعادل 0.01 % إلى 26719.53 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 0.33 نقطة أو 0.01 % مسجلا 2964.66 نقطة، بينما خسر مؤشر "ناسداك" المجمع 4.51 نقاط أو 0.06 % ليصل إلى 8086.65 نقطة.