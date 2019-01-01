رئيسا "الصداقة البرلمانية المصرية الروسية" يبحثان خطة العمل المشتركة

التقت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، نظيرها الروسى، على هامش مشاركتها فى المنتدى الدولى الثانى للتطوير البرلمانى بجمهورية روسيا الاتحادية، لبحث خطة العمل المشتركة خلال العامين القادمين، بهدف تعزيز التعاون البرلماني بين الدولتين وبحث كافة الملفات المشتركة.



وأعرب رئيس مجموعة الصداقة لدى الجانب الروسى، عن استعداد المجموعة لتنظيم زيارة لمصر منتصف يوليو المقبل، على خلفية النقاشات المهمة التى تحدث فيها مع النائبة، والتى كانت من بينها اللقاء المهم بين الرئيس بوتين والرئيس السيسى 24 أكتوبر المقبل، بخصوص التعاون الروسى الإفريقي، على الصعيد الإقليمي، وما سينعكس على العلاقات المشتركة بين البلدين.



وشاركت النائبة فى عدد من اللقاءات المهمة ضمن الوفد البرلمانى المصرى الذى يترأسه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، منها لقاء رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيسة المجلس الفيدرالى الروسى، ورئيسة مجلس النواب البحرينى والإماراتى، والتى شهدت نقاشات موسعة فى العديد من الملفات المشتركة.