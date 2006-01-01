سفير مصر في إيطاليا: اتفاق بين جامعتي حلون و"أونينيتونو" لتعزيز التعاون الثنائي

صرح سفير جمهورية مصر العربية في ايطاليا، السفير هشام بدر،، بأن وفدًا رفيع المستوى من جامعة حلون برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة قام بزيارة روما فى الفترة الماضية لعقد مباحثات مع جامعة أونينيتونوUINETTUNO الإيطالية التى ترأسها البروفيسور ماريا أماتا جاريتو، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعتين التى توطدت على مدار السنوات الماضية.



وأشار سفير مصر في إيطاليا إلى أن المباحثات بين الجامعتين المصرية والإيطالية تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم استراتيجية التعليم عن بعد وبحث إمكانية إنشاء مركز للتعليم عن بعد بجامعة حلوان ليشمل برنامج هندسة الاتصالات وبرامج أخرى تغطي تخصصات جامعة حلوان المتميزة في الفنون والتراث الثقافى والسياحة والرياضة، وبما يسهم فى تطوير التعليم الجامعي في مصر في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي التى تقوم على تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتدشين 2019 كعام للتعليم.



واختتم السفير المصري تصريحاته بالإشارة إلى أن التعاون بين جامعتي حلوان وأونينيتونو الإيطالية يعود إلى عام 2006، حيث تقوم جامعة حلوان بإيفاد عدد من طلابها الجامعيين للدراسة بالجامعة الإيطالية، خاصة فى مجال هندسة الاتصالات والتعرف على أحدث التكنولوجيات والمستجدات العالمية فى هذا المجال. وقد وعد رئيس الجامعة الإيطالية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه برنامج التبادل الطلابى بين الجانبين.