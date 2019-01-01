15 يوليو.. توقيع ومناقشة رواية "تاهيتي" بالكتبجية

تستضيف مكتبة الكتبجية بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية "تاهيتي" للكاتب عمرو حسين، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، في السابعة مساء الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري.



ووصفتها دار النشر بأنها رواية يلعب فيها الخيال والواقع دورًا متبادلًا، بحيث يلتبس على القارئ تداخل الصور وتبدل الأدوار، فحين ينظر القارئ وقائعها يكتشف أنها محض خيال، وعندما يسبح مع موجات أحداثها المتدافعة يصطدم بصخور الواقع!.



وهي رواية مشوقة تدور حول سرقة لوحة شهيرة نادرة من متحف، جرت من حولها المؤامرات والحيل والألاعيب.. ترى ماذا حدث؟!.. وكيف مضت حواراتها وانتهت؟!



"عمرو حسين".. مهندس اتصالات مصرى من مواليد 17 نوفمبر 1976، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت الهولندية ويعمل مديرًا لمشروعات تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات إنتاج النفط.



وتنقل فى إقامته بين العديد من المدن أبرزها القاهرة، طرابلس بليبيا وأخيرا دبى، وفى مجال الكتابة له مقال سياسى أسبوعى فى موقع الجريدة الإلكترونى، كما سبق له كتابة فيلم كوميدى بعنوان "أنا مالبلد دى"، وتعتبر "الرهان" أولى رواياته.