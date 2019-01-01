سفير الهند بالقاهرة يفتتح معرض داي- كيم للصادرات (صور)

افتتح كل من السفير راهول كولشريشت سفير الهند بالقاهرة، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وكبار رجال الأعمال في صناعة الكيماويات معرض مصر داي- كيم للصادرات الذي تنظمه شركة جي. بي. إي. إكسبو بدعم من رابطة مصنعي مواد الأصباغ في جوجرات.



وذكرت السفارة الهندية بالقهرة، عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أنه يشارك في المعرض 22 شركة هندية عاملة في مواد الأصباغ تستهدف الطلب المتنامي في سوق مصر.



وشهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال الأعوام الماضية تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، حيث تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3 مليارات دولار، وتتركز فى قطاعات الغزل والنسيج، تخزين البضائع المتنوعة، البترول والبتروكيماويات.