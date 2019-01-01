كسوف الشمس وخسوف القمر.. كل ما تريد معرفته عن الظاهرة الكونية التي يشهدها العالم اليوم



يشهد العالم في الساعات القليلة المقبلة، واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وهى كسوف الشمس الكلى، والذى تترقبه الكرة الأرضية، حيث تأتي هذه الظاهرة تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا.



1- الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بثلاث أجرام سماوية هى الشمس والقمر والأرض.



2- يدور القمر حول الأرض بفلك محدد.



3- الأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس.



4- عندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس.



5- كسوف الشمس يكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد.



6- يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.



7- الكسوف لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر محاقا تحديدًا في أول الشهر العربى.



8- لا يمكن أن يحدث خسوفا للقمر إلا إذا كان القمر بدرا تحديدًا في منتصف الشهر العربى.





