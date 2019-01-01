"ظاهرة فريدة".. كيفية صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر



يشهد العالم، اليوم، كسوفًا كليًا للشمس عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً بتوقيت القاهرة، تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440هـ ، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440هـ، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن صلاة كسوف الشمس.



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية: إن صلاة الكسوف والخسوف تكون بالبلد التى تشهده حيث العبرة بالرؤية، مضيفًا أن صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر سُنة مؤكدة تصلى ركعتين جماعة أو فرادى، فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفعل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.



وأضاف "عثمان"، خلال البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أن السُّنة على الإمام ألا يجهر بالقراءة في كسوف الشمس كالصلاة النهارية، ويجهر بها في خسوف القمر كالصلاة الليلية، وهو مذهب الجمهور.



وأضاف "عثمان"، "أن صلاة الكسوف أو الخسوف يجوز أن تصلى جماعة عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية والمالكية في المشهور فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف، ويبدأ وقتها من وقت ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى ذهابه وانجلائه، وينادى لها بالصلاة جامعة، ولا ينادى لها بالأذان، فإن الأذان للصلوات المكتوبة فقط.





