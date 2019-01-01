"الأماكن المحظوظة".. أسماء الدول التي سترى كسوف الشمس كليًا وجزئيًا

ساعات قليلة تفصلنا عن ظاهرة كونية لطالما انتظرها الكثيرون، إلا أن هذ هالظاهرة لم ينتظرها المصريون وحدهم، بل العالم بأكمله، تلك الظاهرة هي كسوف كلي للشمس، حيث ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أبرز الأماكن التي سترى كسوف الشمس.



- أكدت صحيفة "الميرور" البريطانية أن الكسوف الكلي للشمس يُرى في معظم أمريكا الجنوبية.

- كما يُرى الكسوف فى شرق أوقيانوسيا والمحيط الهادى.

- تعتبر شيلي والأرجنتين من البلاد المحظوظة التي سترى الكسوف كليًا.

- بداية الكسوف جزئيًا في مصر، في السادسة و55 مساءً، بتوقيت القاهرة.

- يبدأ الكسوف كليًا في القاهرة في الثامنة ودقيقتين تقريبًا.

- سيشاهد الكسوف جزئيًا في معظم جنوب المحيط الهادي، وفي الإكوادور والبرازيل والأرجواي وباراجواي.







