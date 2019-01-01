تشكيل الكاميرون لمواجهة بنين

أعلن الهولندي كلارينس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب بنين في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.



وضم تشكيل منتخب الكاميرون كلا من:



حراسة المرمى: أندريه أونانا.



خط الدفاع: يايا بانانا - نجادو - أويونجو بيتولو - كولينز.



خط الوسط: ديوم - مالونج - زامبو - شوب مواتينج.



خط الهجوم: إيكامبي - باهوكين.



فيما أعلن ميشيل دوسوييه المدير الفني لمنتخب بنين عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه، المواجهة أمام منتخب الكاميرون، بعد قليل على إستاد الإسماعيلية.



وجاء تشكيل بنين كالآتي:



في حراسة المرمى: كاسيفا



خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، كيكي.



خط الوسط: أديوتي، سيسينيون، ماما، وجيجلا.



وفي الهجوم: مونييه، ودوسو.