أرناوتوفيتش يُبلغ وست هام الرحيل

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ماركو ​أرناوتوفيتش​ طلب من إدارة نادي ​وست هام​ يونايتد الانكليزي السماح له بالرحيل عن النادي.



وذُكر سابقا أن فريقًا صينيًا قد قدم عرضًا إلى وست هام بشأن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي أبلغ النادي أنه عازم على مغادرة النادي خلال نافذة الانتقالات الصيفية.



في المقابل، لم يتغير موقف وست هام الرافض لبيع أرناوتوفيتش.



كما اجتذب النمساوي اهتمامًا من ناديين صينيين، يُعتقد أنهما شانغهاي و غوانغزو خلال شهر كانون الثاني، حيث رفض وست هام عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.