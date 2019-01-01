مدافع المغرب: الانتقادات كانت حافزًا لنا والقادم أصعب

أكد غانم سايس، مدافع المنتخب المغربي، أن فريقه استحق التأهل لثمن نهائى كأس أمم إفريقيا 2019 عن جدارة، بعدما حصد العلامة الكاملة وتصدر المجموعة.



قال سايس فى تصريحات صحفية إن الجميع كان ينتقد أداء منتخب المغرب فى الوديات، لذلك تلك الانتقادات كانت حافزًا لتحقيق الأفضل في كأس الأمم.



أضاف: "المنتخب المغربي قدم ثلاث مباريات رائعة، ونجحنا في تحقيق هدفنا وحصد العلامة الكاملة".



وأردف قائلا: "شيء مهم أن نحافظ على توازننا في جميع المواجهات، وألا نتراجع، لذلك نحن مطالبون الآن بنسيان دور المجموعات، والتركيز على الدور المقبل".



اختتم: "نعرف أن القادم سيكون أفضل، ولكن نحن على أتم الاستعداد للمواجهات المقبلة وأصبحنا متحمسين جدا".