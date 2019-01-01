وزير العدل التونسي يبحث مع مسؤولة أممية التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية للجنة الأممية لمكافحة الإرهاب ميشال كونينكس، سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لجرائم غسل الأموال.

وأوضحت وزارة العدل التونسية - في بيان اليوم - أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على دعم التنسيق وتعزيز القدرات وتطوير التقنيات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب لمزيد من إحكام المراقبة على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

