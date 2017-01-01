مدافع سامبدوريا على بعد خطوة من ليون

أكّد موقع جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع نادي ​سامبدوريا​ والدولي الدنماركي ​خواكيم أندرسن​ بات قريبا جدا من التوقيع مع نادي ليون الفرنسي.



وأشار الموقع إلى أن الصفقة سوف تكلف النادي الفرنسي مبلغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.



وتعاقد سامبدوريا مع أندرسن في صيف العام 2017، مقابل 1.5 مليون يورو قادمًا من نادي تفينتي الهولندي.



ويسعى ليون إلى تعزيز صفوفه للموسم المقبل بالتعاقد مع لاعبين جدد، بعد أن دخل خزينة النادي أكثر من 100 مليون يورو جرء بيع فرنلاند ميندي وتانغوي ندومبيلي.