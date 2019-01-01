صدمة في السنغال بسبب إصابة الحارس الأساسي

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها إدوارد ميندي، حارس منتخب السنغال الأساسي، انتهاء مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2019.



كان الحارس تعرض لإصابة قوية خلال فترة الإحماء قبل انطلاق مباراة السنغال وكينيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.



وعقب الخضوع للفحوصات تأكد إصابة الحارس بكسر في الإصبع وضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.



وبتلك الإصابة أصبح الحارس الأساسي لمنتخب السنغال خارج منافسات كأس الأمم الإفريقية بشكل رسمي.