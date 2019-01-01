كيريوس المشاغب يعيد تعريف نفسه في ويمبلدون

ظهر في ويمبلدون بطل جديد. ومن بين كل المشاركين في البطولة فإن هذا البطل هو الاسترالي المشاغب نيك كيريوس الذي أعاد تقديم نفسه في صورة اللاعب المرح خلال مواجهة ممتعة ومثيرة من خمس مجموعات أمام مواطنه جوردان طومسون اليوم الثلاثاء.



واحتشد الجمهور في الملعب مبكرا لمشاهدة كيريوس وكان كثيرون يأملون دون شك في مشاهدة الإثارة من اللاعب الذي يملك سجلا حافلا من الشغب، لكن كيريوس هذه المرة بدا في صورة مختلفة تماما في مواجهة فريدة من نوعها فاز فيها بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6 وصفر-6 و6-1.



وفقد كيريوس أعصابه مرة واحدة فقط وضرب الكرة في السماء، بينما كان يشكو من قرار الحكم. أما في بقية المباراة فأعاد كيريوس إلى الأذهان صورة اللاعب الفرنسي هنري لاكونت وهو يلعب مباراة استعراضية من حيث تفاعل الجمهور ونوعية الضربات.



وسدد كيريوس ما لا يقل عن 30 كرة ساقطة خلف الشبكة معظمها لم يحصل على نقاط منها. كما سدد مجموعة متنوعة من الضربات المختلفة والمتنوعة ما بين القوية والساقطة والأرضية، إضافة إلى ضربات الإرسال القوية.



وخسر كيريوس المجموعة الرابعة 6-صفر في 18 دقيقة وهي فترة زمنية أقل من المدة التي ناضل فيها ليفوز 12-10 في شوط ماراثوني لكسر التعادل في المجموعة الثالثة.



كما سدد ضربة إرسال مخادعة من تحت الذراع. وسقط على الأرض مرارا بطريقة تمثيلية، او ربما طبيعية، بعد الفوز في نقاط حاسمة وحصل على تشجيع الجمهور بسبب ضرباته المتقنة في مواجهة منافسه.