"المجتمعات العمرانية": 1008 وحدات سكنية جاهزة للتسليم بـ15 مايو

أكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1008 وحدات سكنية كاملة المرافق جاهزة للتسليم بمشروع الإسكان الاجتماعي، طبقًا لما هو مخطط.



جاء ذلك خلال تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولي جهاز المدينة، المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها بمدينة 15 مايو، لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمدن الجديدة.



وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة- خلال جولته- الخطة المستهدفة في تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، وقال رئيس الجهاز: "يأتى ذلك حرصًا من جهاز مدينة 15 مايو، على الالتزام بالتكليفات وخطة الدولة التنموية، وتنفيذًا لما ورد فى الاجتماع التنسيقي لرؤساء أجهزة المدن الجديدة مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستمرار العمل بنفس الكفاءة لتجهيز الوحدات المستهدفة للتسليم في الفترات القادمة".

