صرف مساعدات مالية خلال لقاء المواطنين الأسبوعى بالدقهلية

وافق محافظ الدقهلية، على صرف مساعدات مالية لـ6 مواطنين وإدراجهم في برنامج (تكافل وكرامة).



وطالب المحافظ- خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين تم عقده اليوم الثلاثاء- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السيد عبدالفتاح باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة ربطهم بالبرنامج، على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم، وتم بحث وتوفير 5 فرص عمل في القطاع الخاص، بحيث تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية وتوفير مصدر دخل لهم ولأسرهم.



كما طالب شاروبيم الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لـ3 مواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.



وأكد المحافظ أن الدولة تحترم الحقوق والملكيات الخاصة، ولا يمكن التعدي عليها إلا إذا تبرع بها صاحبها من أجل المصلحة العامة أو تم دفع تعويض مقابل ذلك بالسعر المقرر دون وقوع أي ضرر على المواطن.