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رياضة

رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم يدافع عن نظام تذاكر المباريات

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:27 م
هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري
وكالات
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دافع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، عن نظام بيع تذاكر المباريات رغم غياب المشجعين عن أغلب المنافسات.

وباستثناء مباريات مصر، التي تقام في استاد القاهرة الممتلئ بحوالي 70 ألف مشجع، فإن أغلب اللقاءات الأخرى تقام أمام مدرجات شبه فارغة.

ويتعين على أي شخص يرغب في حضور المباريات استخراج بطاقة مشجع مع شراء التذاكر من موقع (تذكرتي) المخصص لكأس الأمم.

وأظهر الموقع نفاد تذاكر بعض المباريات بينما كانت المدرجات شبه فارغة.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري على فيسبوك عن أبوريدة قوله للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة وهناك عدد كبير من الاتحادات طلبت مجموعة من التذاكر.

"نظام بيع التذاكر هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، هناك بعض المشاكل ويتم تداركها تباعًا، بسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول بدون بطاقة المشجع وهذا لم يكن مخططًا. أطالب الجماهير بالصبر لأن العملية هدفها الحفاظ على سلامة الضيوف".

وتأتي عودة الجماهير للمدرجات في ظل إقامة أغلب المباريات المحلية دون مشجعين أو بعدد محدود لكن أبوريدة يأمل أن تكون البطولة نقطة انطلاق لعودة الجماهير.

وقال أبوريدة: "شيء مهم جدًا عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب، خلال الفترة الماضية كانت مباريات الدوري تقام بدون جمهور ومع نظام التذاكر أتمنى العودة بصورة طبيعية".
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