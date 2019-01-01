السودان يدين استهداف الحوثى لمطار أبها ويؤكد دعمه للسعودية

جددت وزارة الخارجية السودانية، إدانة الخرطوم للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي السعودي صباح اليوم، وأصيب جراءه تسعة مدنيين.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين، يمثل استخفافًا بكل الشرائع السماوية والوضعية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".



وشدد السودان على أن هجوم الحوثي على مطار أبها المتكرر يعد تماديًا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديا للشرعية الدولية وتهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين.



وأكد السودان مجددًا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ويدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها.



وشنت جماعة الحوثي في اليمن هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي السعودي صباح اليوم باستخدام طائرات دون طيار وأصيب جراءه تسعة مدنيين.

