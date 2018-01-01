صادرات الملابس الجاهزة تحقق 678 مليون دولار خلال 5 أشهر من العام الحالي

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 678 مليون دولار في مقابل 658 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2018 بنمو قدره 3%.



وأوضح المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات- في تقريره الشهري اليوم الثلاثاء- ارتفاع صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2% لتسجل 133 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال مايو 2018.. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على 55.2% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بقيمة 374 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنمو 17%.



وتابع أن صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأوروبية انخفضت بنسبة 8% لتبلغ 204 ملايين دولار مقابل 221 مليون دولار، وللدول الإفريقية بنسبة 54% لتسجل 586 ألف دولار مقابل 1.264 مليون دولار.



فيما ارتفعت صادرات القطاع إلى الدول العربية بنسبة 23% لتسجل 36 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار، بينما تراجعت بنسبة 28% إلى باقي دول العالم لتسجل ما قيمته 62 مليون دولار مقابل 87 مليون دولار.



وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات "المصنرات" بنسبة 11% خلال أول 5 أشهر من العام لتبلغ ما قيمته 240 مليون دولار مقابل 216 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، يأتي على رأسها تي شيرت- بولو شيرت بقيمة 161 مليون دولار في مقابل 149 مليون دولار بنمو 8%، وأردية رياضية بقيمة 45 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار بنمو 33%، بنطلونات بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار بتراجع 11%، وملابس داخليه بقيمة 9.9 مليون دولار مقابل 10.3 مليون دولار بتراجع 4%، وملابس أطفال بقيمة 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار بنمو 85%.



ولفت إلى تراجع صادرات "غير المصنرات" بنسبة طفيفة بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 437 مليون دولار مقارنة 442 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يأتي على رأسها البنطلونات بقيمة 201 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار بتراجع 4%، والأردية الرياضية بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 161 مليون دولار بتراجع 35%، وملابس داخلية بقيمة 6 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار بتراجع 30%، بينما ارتفعت بدل وأطقم "انسامبلات" بنسبة 509% لتبلغ 69 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار، وجاكيتات وبليزرات بنسبة 440% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 937 ألف دولار.



وحول أهم الدول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري - أوضح التقرير - أن السوق الأمريكي يأتي في مقدمتها، تليها أسبانيا بقيمة 63 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2018 بنمو 13%، ثم بريطانيا وشمال ايرلندا بقيمة 38 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار بتراجع 16%.

وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 134% خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، ولبلجيكا بنسبة 31% لتسجل 12 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار، ولكندا بنسبة 60% لتبلغ 10 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.



كما زادت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى هولندا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 31% لتسجل 9 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكرواتيا بنسبة 143% لتبلغ مليون دولار في مقابل 597 ألف دولار، ولبولندا بنسبة 1% لتبلغ 2.03 مليون دولار في مقابل 2.02 مليون دولار.



وانخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى ألمانيا الاتحادية بنسبة 5% خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" لتبلغ 36 مليون دولار في مقابل 38.3 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 47% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار، ولإيطاليا بقيمة 26 مليون دولار في مقابل 35 مليون دولار بتراجع 25%، ولفرنسا بنسبة 61% لتبلغ 8 ملايين دولار في مقابل 21 مليون دولار.



وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى السعودية بنسبة 10% خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 12مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وللكويت بنسبة 3% لتبلغ 3.8 مليون دولار في مقابل 3.9 مليون دولار.