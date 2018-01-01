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اقتصاد

صادرات الملابس الجاهزة تحقق 678 مليون دولار خلال 5 أشهر من العام الحالي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 678 مليون دولار في مقابل 658 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2018 بنمو قدره 3%.

وأوضح المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات- في تقريره الشهري اليوم الثلاثاء- ارتفاع صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2% لتسجل 133 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار خلال مايو 2018.. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على 55.2% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بقيمة 374 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنمو 17%.

وتابع أن صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأوروبية انخفضت بنسبة 8% لتبلغ 204 ملايين دولار مقابل 221 مليون دولار، وللدول الإفريقية بنسبة 54% لتسجل 586 ألف دولار مقابل 1.264 مليون دولار.

فيما ارتفعت صادرات القطاع إلى الدول العربية بنسبة 23% لتسجل 36 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار، بينما تراجعت بنسبة 28% إلى باقي دول العالم لتسجل ما قيمته 62 مليون دولار مقابل 87 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات "المصنرات" بنسبة 11% خلال أول 5 أشهر من العام لتبلغ ما قيمته 240 مليون دولار مقابل 216 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، يأتي على رأسها تي شيرت- بولو شيرت بقيمة 161 مليون دولار في مقابل 149 مليون دولار بنمو 8%، وأردية رياضية بقيمة 45 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار بنمو 33%، بنطلونات بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار بتراجع 11%، وملابس داخليه بقيمة 9.9 مليون دولار مقابل 10.3 مليون دولار بتراجع 4%، وملابس أطفال بقيمة 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار بنمو 85%.

ولفت إلى تراجع صادرات "غير المصنرات" بنسبة طفيفة بنحو 1% لتبلغ ما قيمته 437 مليون دولار مقارنة 442 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يأتي على رأسها البنطلونات بقيمة 201 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار بتراجع 4%، والأردية الرياضية بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 161 مليون دولار بتراجع 35%، وملابس داخلية بقيمة 6 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار بتراجع 30%، بينما ارتفعت بدل وأطقم "انسامبلات" بنسبة 509% لتبلغ 69 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار، وجاكيتات وبليزرات بنسبة 440% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 937 ألف دولار.

وحول أهم الدول مستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري - أوضح التقرير - أن السوق الأمريكي يأتي في مقدمتها، تليها أسبانيا بقيمة 63 مليون دولار في مقابل 56 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2018 بنمو 13%، ثم بريطانيا وشمال ايرلندا بقيمة 38 مليون دولار في مقابل 45 مليون دولار بتراجع 16%.
وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 134% خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، ولبلجيكا بنسبة 31% لتسجل 12 مليون دولار في مقابل 9 ملايين دولار، ولكندا بنسبة 60% لتبلغ 10 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

كما زادت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى هولندا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 31% لتسجل 9 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، وكرواتيا بنسبة 143% لتبلغ مليون دولار في مقابل 597 ألف دولار، ولبولندا بنسبة 1% لتبلغ 2.03 مليون دولار في مقابل 2.02 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلى ألمانيا الاتحادية بنسبة 5% خلال الفترة من "يناير- مايو 2019" لتبلغ 36 مليون دولار في مقابل 38.3 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 47% لتسجل 33 مليون دولار في مقابل 62 مليون دولار، ولإيطاليا بقيمة 26 مليون دولار في مقابل 35 مليون دولار بتراجع 25%، ولفرنسا بنسبة 61% لتبلغ 8 ملايين دولار في مقابل 21 مليون دولار.

وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى السعودية بنسبة 10% خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 12مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، وللكويت بنسبة 3% لتبلغ 3.8 مليون دولار في مقابل 3.9 مليون دولار.
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