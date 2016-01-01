فورمولا 1: خطأ فني منح كوبيتسا جائزة أفضل سائق في سباق النمسا

قال مسؤولو فورمولا 1 اليوم الثلاثاء إن خطأ فنيا منح روبرت كوبيتسا سائق وليامز جائزة أفضل سائق في سباق جائزة النمسا الكبرى بدلا من ماكس فرستابن الفائز بالسباق.



ويحظى البولندي كوبيتسا بشعبية كبيرة بين عشاق رياضة السيارات لكنه لم يسجل أي نقطة حتى الآن في أول موسم بعد عودته.



واحتل المركز الأخير وبفارق ثلاث لفات خلف سائق رد بول البالغ من العمر21 عاما في سباق النمسا يوم الاحد الماضي.



ورغم ذلك أعلن المسؤولون فوزه بجائزة أفضل سائق بناء على تصويت الجماهير.



وقال موقع فورمولا 1 الرسمي إن كوبيتسا حصل على نسبة غير صحيحة من الأصوات لكن فرستابن نال فعليا 74 في المئة من إجمالي الأصوات.



وشهد يوم الأحد إثارة كبيرة بعد أن بدأ الهولندي فرستابن سائق رد بول من الصف الأول بجوار شارل لوكلير سائق فيراري صاحب مركز أول المنطلقين لكنه عانى من مشكلة في الانطلاقة ليتراجع سبعة مراكز وتبدو أن آماله في الانتصار انتهت.



لكنه كافح بقوة وتجاوز سيباستيان فيتل سائق فيراري ثم ثنائي مرسيدس هاميلتون وفالتيري بوتاس قبل أن يتفوق بصعوبة على لوكلير قبل لفتين من النهاية بعدما تلامسا.



وجاء تأكيد فوز فرستابن بعد نحو ثلاث ساعات من نهاية السباق بعدما فتح المراقبون تحقيقا في الواقعة قبل أن يقرروا عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى.



ونال لوكلير 11 في المئة من الأصوات مقابل سبعة في المئة لكارلوس ساينز سائق مكلارين بعد أن تقدم السائق الاسباني من المركز 19 الى الثامن.



واستحدثت فورمولا 1 جائزة أفضل سائق خلال السباق في 2016 لزيادة شعبية الرياضة بين الجماهير ويتم الاعلان عن الفائز مباشرة بعد كل سباق.