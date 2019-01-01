رئيس المجلس العسكري بالسودان يطمئن على رئيس تونس

اطمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إثر وعكة صحية ألمت بها دخل على إثرها المستشفى، متمنيًا له عاجل الشفاء.



وأجرى عمر دهب فضل، وكيل وزارة الخارجية السوداني اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، نقل من خلاله رئيس المجلس العسكري للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعاجل الشفاء، وموفور الصحة، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



كما عبر وكيل وزارة الخارجية السوداني عن تضامن رئيس المجلس العسري مع تونس بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت العاصمة تونس.



وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الإثنين، رسميًا خروج الرئيس قايد السبسي من المستشفى بعد تعافيه إثر وعكة صحية ألمت به لعدة أيام منذ الخميس الماضي.