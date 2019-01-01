المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى يبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد له خلفًا لبوشارب

بدأ مكتب المجلس الشعبي الوطنى، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، في إجراءات إثبات خلو منصب رئيس المجلس، تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد، وذلك بعد استقالة رئيسه معاذ بوشارب فى وقت سابق اليوم.



وقال المجلس- في بيان اليوم الثلاثاء: إن مكتب المجلس برئاسة نائب الرئيس عبدالرزاق تربش، عقد اليوم اجتماعًا خصص لبدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمادة 10 من النظام الداخلي، مضيفًا أن المكتب أحال ملف شغور منصب الرئيس بسبب الاستقالة إلى لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات لدراسته ثم إعداد تقرير إثبات شغور المنصب.



يذكر أن المادة 10 من النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبى الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافى أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة فى هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يومًا، اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور.



ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبًا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشئون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرًا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.



ومن المقرر- حسب النظام الداخلي للمجلس- أن يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس.