الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

"الأمة الكويتي" ينظر إقالة وزير المالية غدًا

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 05:17 م
وزير المالية نايف
وزير المالية نايف الحجرف
طباعة
ينظر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، غدًا الأربعاء، في طلب طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، وذلك بعد استجواب عدد من النواب له.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة، غدًا الأربعاء، للنظر في طلب طرح الثقة بالوزير والتصويت عليه والحالة المالية للدولة يليها جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، في جلسة 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف.

وتشير المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورًا".

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبًا موقعًا من 10 أعضاء".

واستنادًا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ويشهد المجلس أيضًا عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقًا لما جاء في المادة (150) من الدستور التي نصت على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانًا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

ويحوي جدول أعمال الجلسة أيضًا عرض تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بشأن استعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الخميس.. صرف معاشات يوليو المحولة على مكاتب البريد وبنك ناصر

منذ حوالي 19 ساعة

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

منذ أقل من ساعتين

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

منذ حوالي 8 ساعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

المالية تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو

شريف مدكور يُعلن إصابته بمرض جديد (صور)

ستوديو

رحيل عزت أبو عوف أهم فقرات "القاهرة اليوم" الليلة

أسامة كمال يكشف من هم المحرومون من زيادات المعاش في "مساء DMC" الليلة

نقيب الفنانين الأردنيين: مهرجان "رم" يمنح الشباب مساحة لتقديم أنفسهم

تشكيل منتخب غينيا بيساو أمام غانا في أمم إفريقيا

ads

رياضة

اليابان تواصل تصدير المدربين لمنتخبات آسيا

اعتقالات قبل مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب السوق السوداء

تشكيل الكاميرون لمواجهة بنين

أرناوتوفيتش يُبلغ وست هام الرحيل

الرئيس نيوز

رئيس "النواب" اليمني في ندوة "نبذ الإرهاب والتطرف" بنقابة الصحفيين

"كهرباء القناة" تشهد أكبر حركة ترقيات لـ1290 موظفا

"زايد" تتوجه إلى بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

مفاجآت في الطريق إلى قصر قرطاج.. تعرف على أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة التونسية

منوعات

دولار أمريكي واحد يدرج مواطنة كويتية على قوائم منع السفر

علماء يدحضون اعتقادًا "غريبًا" حول أصل "كائن فضائي" غامض

لأول مرة.. باحثون يزيلون الفيروس المسبب للإيدز من المجموع الوراثي لفئران حية

مستشار أوروبي يدعو إلى حصول فيلم ألماني مثير للجدل على علامة تجارية

كشكول

ننشر الأوراق المطلوبة لملف ترقي المعلمين

تعليم شمال سيناء تحصد 7 مراكز بقائمة أوائل الدبلومات الفنية

عمليات المعلمين تتحرك لإغاثة معلم الشرقية المعتدى عليه من بلطجية

تربية نوعية الزقازيق تجمل سور مركز شباب تل روزن بـ 10 جداريات

إسلام سياسي

الحوثي : نفذنا 36 عملية جوية بطائرات مسيرة ضد السعودية

باحث عراقي يحذر من خلايا داعش النائمة

أمريكا تنفي انسحابها الكامل من أفغانستان بسبب الإرهاب

داعية إخواني بقر بجرائم الإخوان عبر قنواتهم

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

15 يوليو.. توقيع ومناقشة رواية "تاهيتي" بالكتبجية

"الناشرين المصريين" ينظم دورة صيفية لكرة القدم

"الناشرين المصريين" يعلن وصول مرتجعات معرضي أبوظبي والشارقة

الخميس.. صالون السينما الوثائقية بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك