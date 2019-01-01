اقبال كثيف من المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الوحدات الصحية ببورسعيد شهدت إقبالا كثيفا خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.



وأوضحت الوزارة أن التشغيل التجريبى للمنظومة شمل 4 مستشفيات، هى النصر للأطفال، والنساء، والرمد، والتضامن.



و أشارت إلى أن المنظومة الجديدة ستعالج المواطن فى الوحدات الصحية بأعلى مستوى من الخدمة، على أن ينقل إلى المستشفيات العامة فى حالات الطوارئ وحدها.



وأضافت أن المنظومة تتضمن إجراء عمليات أورام وعيون، وعلاج عيوب خلقية للأطفال، وزرع قوقعة الأذن، كما سيتم إجراء عملية زرع القوقعة لأول مرة فى مستشفى النصر اليوم الأربعاء تحت إشراف المستشفيات التعليمية فى القاهرة.



وأشارت الوزارة إلى وجود وفد من الصحة سوف يتفقد سير العمل داخل الوحدات الصحية ببورسعيد اليوم.