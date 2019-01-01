الانتهاء من حملات مكافحة الفئران والقوارض في 21 منطقة بالأقصر

اختتمت الإدارة الزراعية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، حملاتها التي انطلقت منتصف شهر يونيو الماضي، لمكافحة الفئران بخط شرق نهر النيل، في 21 قرية ونجعا وعزبة بإسنا جنوب المحافظة، وذلك تحت إشراف محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وفتحي عبد الرحيم النوبي مدير الإدارة الزراعية بإسنا.



وقال فتحي عبد الرحيم النوبي، مدير الإدارة الزراعية بإسنا، إن الحملات شملت وضع كميات أكثر من 2 طن ذرة شامية مخلوطة بالمبيد السام في أماكن تجمعات الفئران على ضفاف النيل والترع والمصارف، وذلك في قرية " الشغب والدبابية والدير والحلة وزرنيخ والكلابية والغريرة والكيمان وطفنيس وأصفون والنجوع بحري والنجوع قبلي وبندر إسنا والقريا والنمسا والمساوية والعضايمة والدقيرة والجزيرة وكومير والترعة " بمدينة إسنا.



وأضاف أنه تمت مقاومة الفئران بوضع الطعم السام داخل الجحور وفي ممرات الفئران، حيث لا يزيد حجم الجرعة على 15 جراما، كما يتم مقاومة الفئران في الأماكن التي تكثر فيها الحشائش والحلف والهيش وعلى جانبي الترع والمصارف والتي يصعب بها المقاومة، ويتم وضع الطعم في أكياس بلاستك ويتم رميه في هذه الأماكن.



وشارك بحملات مكافحة الفئران بمدينة إسنا، كل من المهندس محمد إبراهيم رئيس قسم المكافحة، وأحمد السيد مكي من المتابعة بالإدارة الزراعية، ومحمد بدر علي رئيس الوحدة الزراعية بإسنا، وتم تشكيل اللجان حيث تضم كل لجنة مدير إدارة الزراعة ورئيس قسم المكافحة ومهندسا من الإدارة الزراعية وعمال الجمعية الزراعية.