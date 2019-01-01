سريلانكا تلقي القبض على مسئولين اثنين على خلفية تفجيرات عيد الفصح

ألقت الشرطة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس الشرطة ووزير الدفاع السابق على خلفية مزاعم حدوث إهمال أدى إلى وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصًا.



وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكارا -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية- إنه تم اعتقال وزير الدفاع السابق هماسيري فرناندو، ورئيس الشرطة بوجيث جياسوندارا من المستشفى المقيمين بها ووضعهما تحت حراسة الشرطة.



وقالت إدارة الادعاء العام في خطاب بعثته إلى القائم بأعمال رئيس الشرطة السريلانكية أمس الاثنين إنها أمرت بتسمية فرناندو وجياسوندارا كمشتبه بهما وعرضهما على المحكمة لأن لجنة التحقيق الرئاسية وجدت أسبابا لاتهامهما بالتقصير في أداء واجباتهما والإهمال الجنائي.



وذكر الخطاب أن الجرائم التي يشتبه المسؤولان في ارتكبها تندرج ضمن "الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية" وفقا القانون الدولي.



وكان فرناندو قد استقال من منصبه عقب حدوث التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو ومحيطها، فيما أحيل قائد الشرطة جياسوندارا إلى إجازة إلزامية.