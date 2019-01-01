البرلمان الكويتي ينظر طلب طرح الثقة بوزير المالية غدًا

یعقد مجلس الأمة الكویتي جلسة خاصة غد الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزیر المالیة الكويتي الدكتور نایف الحجرف، والتصویت علیه والحالة المالیة للدولة، یلیھا جلسة ختامیة لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الـ15.



یأتي ذلك في أعقاب إعلان رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في جلسة 25 یونیو الماضي، تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزیر الدكتور الحجرف إثر نھایة مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد ھایف.



وأشارت المادة (101) من الدستور الكویتي، إلى مسؤولیة كل وزیر لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وتقضي بأنه إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء، اعتبر معتزلًا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالته فورًا.