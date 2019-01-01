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عالم

وزير الخارجية يتوجه للنيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية الإفريقية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 04:09 م
المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي
ألفت الكحلي
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يتوجَّه وزير الخارجية، غدًا الأربعاء، إلى نيامي عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019؛ حيث سيترأس اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 4 و5 يوليو الجاري، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة (22 تصديقًا) لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو 2019. وأضاف "حافظ" أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يترأس جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي من المقرر أن تناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.

واختتم "حافظ" تصريحاته، مشيرًا إلى أنه من المُنتظر أيضًا أن يجري الوزير "شكري" مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
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