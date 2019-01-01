التايمز: كريستي تعلم أن تمثال توت عنخ آمون سرق من الكرنك في السبعينات

أكدت مجلة "التايمز" البريطانية، أن مصر تقاتل من أجل وقف بيع تمثال "توت عنخ آمون: المسروق في أحد دور المزادادت بالعاصمة البريطانية لندن ويدعى "دار كريستي".



وتابعت أن ما يمنح مقتنيات الملك الصبي هذه الأهمية أنه نجا من نحو 3 آلاف انحسار وفيضان لنهر النيل وصعوج وهبوط امبراطوريات، ونهاية عصر الفراعنة، وتم اكتشافه على يد عالم آثار بريطاني وكان كامل لم يفتح من قبل.



وأضافت أنه رغك كافة هذه الأحداث، فقد اعترف عدد من المؤرخون أن هذا التمثال كان موجود في معبد الكرنك أوائل سبعينات القرن الماضي.



وأشارت إلى أن ادعاءات كريستي بأنها حصلت على التمثال من أحد أمراء النمسا قد يكون بمثابة تضليل على اللصوض الذين سرقوه من معبد الكرنك، وهو الأمر الذي يدفع الحكوم المصرية لبذل قصارى جهدها لوقف بيع التمثال.