الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من السيسي

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقت إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الرئيس السيسي شكر - خلال الرسالة - دولة الإمارات لمساندتها الصادقة وتضامنها وتضامن الشعب الإماراتي مع جهود القيادة والحكومة المصرية لبسط الأمن والاستقرار.

