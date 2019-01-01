الوزراء السعودى: الهجوم الإرهابى على مطار أبها "جريمة حرب"

اعتبر مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم الإرهابى، الذي قامت به جماعة الحوثي باليمن على مطار أبها الدولي، "جريمة حرب" تستهدف المدنيين.



وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب جلسة اعتيادية اليوم الثلاثاء، عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن "مجلس الوزراء، استعرض عددًا من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا".



وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء "يعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولى فجر اليوم، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، منهم شخص من الجنسية الهندية، استمرارًا للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية".



وشدد المجلس "على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابى، وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية".



وجدد المجلس، من ناحية أخرى "التأكيد أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين"، ومشددًا "على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في نيويورك، وما اشتملت عليه من تأكيد أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنسانى وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية".