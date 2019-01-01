جهود مصرية مكثفة لاسترداد تمثال توت عنخ آمون قبل مزاد كريستى

أكد موقع "سي جي تي إن" الإفريقي، أن مصر تبذل قصارى جهدها وكثفت العمل خلال الساعات الماضية لمنع عرض تمثال توت عنخ آمون في مزاد كريستي في العاصمة البريطانية لندن.



وتابع أن مصر عبرت عن غضبها من إقامة المزاد قبل الكشف عن طرق الحصول على التمثال، خصوصًا أن بعض التقارير الإعلامية الأمريكية كشفت عن أن دار كريستي كذبت فيما يخص طريقة حصولها على التمثال.



وأضاف أنه من المقرر إقامة المزاد يوم الخميس، وتبذل مصر جهودًا مكثفة لوقف عرض التمثال واسترداده مرة أخرى، لاعتقادها أنه سرق من معبد تلكرنك خلال فترة السبعينيات.



وأشار إلى أن دار كريستى فى موقف صعب لأنها غير قادرة على إثبات ملكية التمثال، كما أنها لا ترغب في إعادته إلى مصر مرة أخرى حيث تبلغ القيمة المبدئية له نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.