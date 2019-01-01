روسيا والتشيك تتبادلان السماح بعبور بعض الرحلات الجوية

أعلنت السلطات التشيكية اليوم الثلاثاء أن روسيا والتشيك تبادلتا السماح مؤقتا بعبور رحلات جوية بعينها عبر المجال الجوي لكل منهما الأخرى، وذلك وسط نزاع حول حقوق الطيران.



وحملت وزارة النقل التشيكية الجانب الروسي المسؤولية عن النزاع، وقالت إنه تم منع طائرات "الخطوط الجوية التشيكية" (الناقل الرسمي للتشيك) من التحليق فوق سيبيريا خلال الرحلات بين براغ وسول.



وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب التشيكي لا يعتزم تعليق الحركة الجوية بين البلدين، ولكنه يتعين عليه الدفاع عن المصالح المشروعة لشركات الطيران التشيكية".



وأعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "إيروفلوت" إنها اضطرت لإلغاء بعض الرحلات بين موسكو وبراغ بسبب النزاع.



وذكرت وزارة النقل التشيكية ووسائل إعلام روسية أنه تمت إعادة السماح بعبور رحلات حتى الأحد القادم، بينما تستمر المفاوضات بين الجانبين.