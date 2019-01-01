مسؤولون فلسطينيون: المقترح الإسرائيلي بتحويل 200 مليون شيكل ليس حلا

قال مسؤولون كبار فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، إن المقترح الإسرائيلي بتحويل 200 مليون شيكل شهريًا إلى السلطة، ليس حلا لأزمة احتجازهم أموال الضرائب كاملة.



وأضاف المسؤولون، لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن المقترح الإسرائيلي يهدف لإعطاء السلطة فرصة لالتقاط الأنفاس في الأشهر المقبلة، لكنه ليس حلا للأزمة المالية، بل بمثابة تعويض جزئي عن تسببها في تلك الأمة.



ويدرس الاحتلال الإسرائيلي منح السلطة الفلسطينية 200 مليون شيكل شهريًا، وهي ضريبة الوقود فقط، وذلك في إطار التحذيرات من انهيار السلطة ماليا لاحتجاز تل أبيب كافة اموال الضرائب الفلسطينية.



وطُرح هذا الامر في الاجتماع الذي عقد، الأربعاء الماضي، ببن وزراء المالية الفلسطيني والاسرائيلي، وطالب الفلسطينيون خلاله بتجميد قانون اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى.



وقال مصدر فلسطيني إن الطرفين اتفقا من حيث المبدأ، وإنه إذا تمت الموافقة على الخطة، فإن معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة الضريبة سيقل بمقدار الثلث، وينخفض من 600 مليون شيكل شهريًا إلى 400 مليون شيكل.