النمسا توافق على تطبيق حظر كامل على استخدام" جليوفسات"

تستعد النمسا لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر استخدام مبيد جليوفسات، وهو مبيد للأعشاب الضارة، تنتجه شركة باير، وذلك بعدما تم تقديم دعاوى قضائية كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا المبيد في ظل ما يتردد عن أنه يسبب السرطان.



ومن المتوقع أن يصوت برلمان النمسا على الحظر في وقت لاحق من اليوم.



وأصبح من المرجح الموافقة على حظر استخدام المبيد عقب أن دعم حزب الحرية اليميني هذا الإجراء، الذي اقترحه أولا الحزب الديمقراطي الاشتراكي يسار-الوسط.



ويشار إلى أن الحظر الكامل لمبيد جيلوفسات قد يمثل انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي، حيث أنه تم السماح باستخدام هذا المبيد في دول الاتحاد الـ28 حتى عام 2022.



وقد رحبت جماعة جرين بيس المعنية بشؤون البيئة بمقترح النمسا، وطالبت المفوضية الأوروبية بالإيفاء بتعهدها بعدم الوقوف في وجه أي دولة تحظر المبيد، وسوف يكون أمام المفوضية ثلاثة أشهر للطعن على قرار الحظر في حال تم إقراره.