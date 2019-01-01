الخميس.. صالون السينما الوثائقية بالهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس المقبل، صالون السينما الوثائقية بعنوان "فنون العمارة المصرية بالسينما".



ومن المقرر أن يعرض الصالون فيلمي "العمارة في مصر من محمد علي باشا إلى 1990" و"مصر.. مهد العمارة"، رؤية وسيناريو وإخراج أحمد فؤاد درويش.



ويستضيف الصالون، المعماريين أحمد صدقي ومحمد أبو سمرة، ويعقب الأفلام ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.

