الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

الخميس.. صالون السينما الوثائقية بالهناجر

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
طباعة
تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس المقبل، صالون السينما الوثائقية بعنوان "فنون العمارة المصرية بالسينما".

ومن المقرر أن يعرض الصالون فيلمي "العمارة في مصر من محمد علي باشا إلى 1990" و"مصر.. مهد العمارة"، رؤية وسيناريو وإخراج أحمد فؤاد درويش.

ويستضيف الصالون، المعماريين أحمد صدقي ومحمد أبو سمرة، ويعقب الأفلام ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 21 دقيقة

الحكومة تلغي إعفاء بدلات سفر الموظفين من الضرائب

منذ حوالي 19 ساعة

محمود بدر: البرادعي لم يوقع على «تمرد».. وصباحى قال: «مش وقته خالص» (حوار)

منذ يوم

مافيا المصايف.. "الدستور" ترصد شواطئ تقع تحت سيطرة البلطجية

منذ حوالي 6 ساعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولى

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

ستوديو

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثى فى اليمن لمطار أبها الدولى بالسعودية

فيديو.. سائق ينجو من الموت دهسًا أسفل عجلات سيارته

بسبب مرضها.. سما المصري تتنازل عن دعوى ضد ريهام سعيد

"التضامن": 16 ألف طفل بلا مأوى بمحافظات مصر

ads

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يضم زالازار

جيريس يستقر على بديل الشعلالي

روما يقترب من تحصين هدف يوفنتوس

سينسي يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

الرئيس نيوز

وكيل خطة النواب: تحرير أسعار الوقود يحقق العدالة الاجتماعية

انفوجراف.. معدلات تصدير المنتجات الزراعية خلال 6 أشهر

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف المرتبات والعلاوات من يوليو حتى أكتوبر

السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل

منوعات

لأول مرة.. باحثون يزيلون الفيروس المسبب للإيدز من المجموع الوراثي لفئران حية

مستشار أوروبي يدعو إلى حصول فيلم ألماني مثير للجدل على علامة تجارية

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

كشكول

ننشر مراجعات الشهادة الثانوية في مادة الجبر

انفوجراف.. المشروعات الكبرى لـ"التعليم العالي"

ننشر تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية بالبحيرة

"أزمة الترقيات".. 5175 مُعلم محرمون بسبب التعيينات.. والأكاديمية المهنية: خطأ إداري تتحمله المديريات

إسلام سياسي

داعية سعودي: صلاة الجماعة سُنة وغلق المحلات أثناء الجمعة فقط

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. صالون السينما الوثائقية بالهناجر

الخميس.. انطلاق موسم جديد من صالون "مصر المبدعة"

"القومي لثقافة الطفل" ينظم ندوة الرياضة والتغذية السليمة

افتتاح المعرض الأول للكتاب في دمياط.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك