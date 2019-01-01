الثلاثاء 02 يوليه 2019 الموافق 29 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

عون: لبنان متمسك بعودة النازحين دون انتظار الحل السياسي

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
طباعة
أشاد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الثلاثاء، بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط لبنان وفرنسا، والدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني وبمشاركتها في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

شدد الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، على التزام لبنان قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وأن الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية في وقت تستمر الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والتي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير ديفيد ساترفيلد تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن "لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، لا سيما وأن القسم الأكبر من سوريا بات مستقرًا والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10% من أراضيها".

ولفت إلى أن عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السطات اللبنانية تعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم.

وشدد عون على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين.

واستغرب إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم وذلك بهدف تشجيعهم على العودة.

بدورها أثنت الوزيرة الفرنسية على التعاون القائم بين لبنان وفرنسا في مجالات عدة لاسيما التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وأعربت عن استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وفقًا لمداولات مؤتمر "روما 2" الذي عقد العام الماضي.

والتقت الوزيرة الفرنسية في وقت سابق رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري، وجرى البحث في التعاون العسكري بين البلدين.

وصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مساء أمس الإثنين، إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء المقبل، تلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

كذلك ستلتقي قائد قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللواء ستيفانو ديل كول وكتيبة بلادها في الجنوب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

محمود بدر: البرادعي لم يوقع على «تمرد».. وصباحى قال: «مش وقته خالص» (حوار)

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

منذ أقل من ساعتين

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولى

منذ حوالي 19 ساعة

بكري: السيسى أجهض خطة إخوانية لاعتقال قيادات الجيش والشرطة قبل 30 يونيو

ads

الصور

image description

منتخب مصر يحسم صدارة المجموعة الأولى

image description

حضور جماهيري مكثف باستاد القاهرة قبل مواجهة أوغندا

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

تزامنًا مع كأس الأمم.. شيف يرسم اللاعبين على "البطيخ" بالغردقة

ads

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك لـ "كهربا": أمامك مهلة يومين قبل تعليقك على باب النادي

انفوجراف.. السيسي يوجه بتنفيذ 8 قرارات جديدة خاصة بـ"الأجور والمعاشات"

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولى

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

ستوديو

مصر تُدين استهداف ميليشيا الحوثى فى اليمن لمطار أبها الدولى بالسعودية

فيديو.. سائق ينجو من الموت دهسًا أسفل عجلات سيارته

بسبب مرضها.. سما المصري تتنازل عن دعوى ضد ريهام سعيد

"التضامن": 16 ألف طفل بلا مأوى بمحافظات مصر

ads

رياضة

آينتراخت فرانكفورت يضم زالازار

جيريس يستقر على بديل الشعلالي

روما يقترب من تحصين هدف يوفنتوس

سينسي يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

الرئيس نيوز

وكيل خطة النواب: تحرير أسعار الوقود يحقق العدالة الاجتماعية

انفوجراف.. معدلات تصدير المنتجات الزراعية خلال 6 أشهر

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف المرتبات والعلاوات من يوليو حتى أكتوبر

السيسى يوجه بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل

منوعات

لأول مرة.. باحثون يزيلون الفيروس المسبب للإيدز من المجموع الوراثي لفئران حية

مستشار أوروبي يدعو إلى حصول فيلم ألماني مثير للجدل على علامة تجارية

غدًا.. الحفل الختامي لمشروع تحدي القراءة العربي

توجيه اتهامات بالتهرب الضريبي لمحامي حقوقي معروف في فيتنام

كشكول

ننشر مراجعات الشهادة الثانوية في مادة الجبر

انفوجراف.. المشروعات الكبرى لـ"التعليم العالي"

ننشر تنسيق المرحلة الأولى للدبلومات الفنية بالبحيرة

"أزمة الترقيات".. 5175 مُعلم محرمون بسبب التعيينات.. والأكاديمية المهنية: خطأ إداري تتحمله المديريات

إسلام سياسي

داعية سعودي: صلاة الجماعة سُنة وغلق المحلات أثناء الجمعة فقط

شباب بنغازي يحرقون الأعلام التركية ويضعونها تحت أقدامهم

تفكيك خلية تفجير جديدة في سوريا والقبض على زعيمها

الإخوان الإرهابية تناور.. تندم في العلن وتتحالف مع الشيطان في الخفاء

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب: شجر اللمون زهزه على أرضه
ماجد حبته
تركيا.. وقبضة المخبول
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «7»
د.أحمد الخميسى
اللغة لا تعرف الحياد
المزيد
ads

الثقافة

الخميس.. صالون السينما الوثائقية بالهناجر

الخميس.. انطلاق موسم جديد من صالون "مصر المبدعة"

"القومي لثقافة الطفل" ينظم ندوة الرياضة والتغذية السليمة

افتتاح المعرض الأول للكتاب في دمياط.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك