آينتراخت فرانكفورت يضم زالازار

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع رودريجو زالازار من نادي ملقه الإسباني لمدة أربعة أعوام.



ويحمل زالازار 19/ عاما/ الجنسيتين الأوروجواينة والإسبانية.



وقد يقوم فرانكفورت بإعارة اللاعب خلال الموسم المقبل لاكتساب الخبرة.



يذكر أن زالازار هو نجل اللاعب الأوروجواياني السابق خوسيه لويس.



وانضم زالازار لفرانكفورت في صفقة انتقال حر.



ويستهل فرانكفورت مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة ضيفه هوفنهايم يوم 17 أو 18 أغسطس المقبل.