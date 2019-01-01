السكة الحديد: تطوير ما يقرب من 40‎%‎ من المحطات

قال رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان، إن السكة الحديد بالكامل تحتوي على عدد 705 محطة بالمحطات الرئيسية والفرعية، سيتم تطويرهم بالكامل ورفع كفاءتهم وذلك من أجل الحرص على تغير المظهر الخاص بتلك المحطات لتصبح ملائمة للمواطن المصري.



وأوضح "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم الإنتهاء من تطوير جزء كبير من تلك المحطات، من خلال تغير الأرصفة ومد بعضها وكذلك تأهيل المقاعد في المحطات وتطوير الأكشاك على الأرصفة، وكذلك دورات المساه.



وتابع رئيس الهيئة، إنه تم الانتهاء من ما يقرب من 40‎%‎ من محطات السكة الحديد، وقيادات وزارة النقل تولي اهتمام كبير بتطوير باقى المحطات الخاصة بالسكة الحديد.