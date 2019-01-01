جيريس يستقر على بديل الشعلالي

واصل مدرب منتخب تونس ألان جيريس، كعادته، التكتم على تشكيلة نسور قرطاج التي سيدخل بها مواجهة مساء اليوم الثلاثاء ضد موريتانيا، لحساب الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس أمم أفريقيا.



وبحسب بعض التسريبات فإن جيريس قرر الدفع بكريم العواضي لتعويض غياب غيلان الشعلالي بسبب البطاقة الصفراء الثانية، خصوصا وأن الفني الفرنسي أكد أمس أن فرجاني ساسي لم يستعد كامل جاهزيته البدنية.



كما ينتظر أن يثبَت جيريس معز حسن في حراسة المرمى وياسين الخنيسي في قيادة الهجوم.



كما سيستعيد يوسف المساكني مكانه في التشكيلة الأساسية.



وتبعا لذلك فان تشكيلة المنتخب التونسي الليلة ضد موريتانيا، ينتظر أن تكون:



