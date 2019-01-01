وزير الصحة الكويتي يشكل لجنة للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قرارا بتشكيل لجنة وطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وذلك تفاعلا مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة سوف يترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتضم في عضويتها مدير إدارة منع العدوى (مقررا) بالإضافة إلى مدراء إدارات الخدمات الصيدلانية والإدارة الفنية والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية وإدارة التراخيص الصحية ورئيس مجلس أقسام المختبرات (رئيس لجنة الميكروبيولوجي)، كما تضم اللجنة في عضويتها من خارج الوزارة ممثلين عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (بمستوى لا يقل عن مدير إدارة).



وحددت اختصاصات اللجنة، وفقا للقرار بـ "تحديث ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بما يتفق مع أحدث المستجدات العالمية وبما يحمي المرضى والمجتمع من المضاعفات والأعباء المترتبة على العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية".



كما تختص اللجنة بصفة خاصة بـ"دراسة وتقييم الوضع الحالي لاستخدام المضادات الحيوية ورصد حالات مقاومة مضادات الميكروبات والأسباب والعوامل ذات العلاقة بها وإعداد قاعدة معلومات وطنية، بالإضافة الى متابعة نظام وصف وصرف واستخدام المضادات الحيوية في مختلف المناطق الصحية والمراكز التابعة للوزارة وبالقطاع الصحي الأهلي.