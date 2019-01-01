التخطيط: تنفيذ 500 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن الحكومة تستهدف مضاعفة معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 764 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات المقبلة، بنسبة نمو قدرها 224%، وذلك بهدف سد الفجوة الاسكانية المتراكمة التي تقدر بمليون وحدة سكنية وتطوير المناطق العشوائية وتوفير السكن الملائم لقاطني المناطق غير الآمنة والبالغ عددهم 850 ألف نسمة.



ولفتت الوزارة، إلى أن مشروعات وبرامج الإسكان تتضمن تنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة ليصل اجمالي الوحدات المنفذة ل 1.1 مليون وحدة لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من إسكان ذوي الدخل المتوسط بعدد 104 ألف وحدة في 12 مدينة ليصل اجمالي عدد تلك الوحدات 120 ألف وحدة بنهاية عام 2021-2022.



وأضافت الوزارة، أنه سيتم ايضا العمل على تنفيذ 100 ألف وحدة من مشروع سكن مصر في 13 مدينة من مدن الجيل الرابع ليصل اجمالي المنفذ 200 ألف وحدة.



وفيما يخص طرح الأراضي، كشفت الوزارة عن طرح 250 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة للمواطنين بمساحة إجمالية 30 ألف فدان، مع الاستمرار في طرح الأراضي ذات الاستخدامات المختلطة والخدمات الخاصة بكافة مشروعات التنمية والإسكان وذلك طبقا لاحتياجات التنمية بكل مدينة.