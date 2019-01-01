حملات تفتيش مفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات

تواصل وزارة التنمية المحلية، تنفيد العديد من قرارات الإزالة المختلفة بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والمعنية، بهدف الحفاظ على أملاك الدولة واستعادة الأراضي المنهوبة.



ويقوم قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، بالإشراف المباشر على الوحدات المحلية بالمحافظات، لمراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود مخالفات تؤدي إلى وجود شبهة فساد بقطاعات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.



ويعمل القطاع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيدية في المحافظات، ووزارة الداخلية بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء في المحافظات، عقب التأكد من المخلافة وعدم وجود تصالح مع الدولة.



وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، قد أعلن عن تنظيم حملات مفاجئة على الوحدات المحلية بالمحافظات، للكشف عن المخالفات، وقام بتحويل العديد من العاملين إلى المحكمة التأديبية نظرا لوجود مخالفات.