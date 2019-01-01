تقرير أمريكي: القضية الفلسطينية عادت لتصبح أهم أولويات العرب

أكد موقع "فاكتس آند لوجيك" الأمريكي، أن الدول العربية تنأى بنفسها عن الموافقة على أي صفقة سلام لا تتضمن حقوق الفلسطينيين.



وتابع أن الدول العربية تدعم القضية الفلسطينية منذ أكثر من نصف قرن، وقد تزاد هذا الاهتمام والتضامن خلال الأونة الأخيرة، بسبب التخوفات من عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وأضاف أن هذا التضامن بدأ مع حملة القومية العربية التي قادها الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، إلا أن الأزمات السياسية وثروات الربيع العربي شتت الانتباه بعض الشئ عن القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن الأزمة الإيرانية والرغبة في إعادة تأسيس المملكة الفارسية وتوسيع النفوذ الشيعي في المنطقة، كان من ضمن أسباب التشتت عن القضية الفلسطينية التي عادت وظهرت على السطح مرة أخرى.