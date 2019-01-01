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الثقافة

قصر ثقافة الجيزة ينظم ورشًا فنية

الثلاثاء 02/يوليه/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نفذ قصر ثقافة الجيزة مجموعة من الورش الفنية، منها ورش تدريب الباليه والجمباز والجيتار والبيانو والفنون شعبية للأطفال، بالإضافة لورشتي فنون تشكيلية لرسم كارت معايدة والنعامة باستخدام الكانسون والألوان الخشب، والتصوير الفوتوغرافي، وورشة خياطة وتفصيل بالتعاون مع مكتبة الهلال الأحمر.

ونفذ قصر ثقافة الحي السادس من داخل مدرسة العلا ورشة فنية لرسم علم مصر باستخدام الألوان الفلومستر، بالإضافة لورشة تعليم الكورشيه باستخدام الخيط الصوف للطلاب.

وناقشت مكتبة دور التربية كتابًا بعنوان "الصوت" الذي يتناول كيف يحدث الصوت والتمييز بين الأصوات، وأن كل كائن له صوت حتى إذا لم نسمعه مثل الإنسان والحيوان والحشرات والأسماك.

بينما عقد بيت ثقافة كرداسة محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" دارت حول أهمية دراسة التاريخ والمعرفة باستفاضة في تراث بلادنا وبناء القيم.

وأقيمت بمكتبة الشيخ زايد ورشة حكي قصة "في غابة الصنوبر" تأليف السيد القماحي ويدور حول رحلة إلى منطقة الوتشريس في غرب الجزائر العالية الارتفاع حيث توجد أشجار الصنوبر.

ونظمت مكتبة السلام مسابقة في المعلومات العامة، بينما أعدت مكتبة منشأة البكاري مجلة حائط عن ثورة 23 يوليو تضمنت القائمين بالثورة وأسباب القيام بها.

وأقام بيت ثقافة أوسيم ورشة فنون تشكيلية لتجسيد إنجازات ثورة 30 يونيو باستخدام الألوان المختلفة للأطفال.

بينما نفذت مكتبة الكوم الأحمر ورشة فنية "قص ولصق" لبعض الأشكال الكرتونية للأطفال، وبمكتبة بولاق الدكرور ومن داخل حضانة السنافر أقيمت ورشة رسم على الوجه لعمل علم مصر وبعض الأشكال الكرتونية للأطفال.
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